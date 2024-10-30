«Устрашающий засранец». Джо Роган высказался о Чимаеве после UFC 308

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером, поединок которых состоялся на номерном турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Этот парень — устрашающий засранец. У него грэпплинг нового уровня. Зверь. Как только он хватает вас, ситуация становится опасной.

Ему дадут титульный бой. Чёрт. Думаю, он получит бой за титул. Он просто прошёл через Уиттакера. Он не получил урона. Он прошёл через него и остановил в первом раунде. Он может стать главным парнем в дивизионе», — сказал Роган в выпуске своего подкаста.

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