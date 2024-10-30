Известный доктор рассказал о серьёзности травмы Конора Макгрегора

Известный доктор в мире смешанных единоборств Брайан Саттерер рассказал о серьёзности травмы, которую получил звёздный экс-чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор во время подготовки к своему возвращению в июне 2024 года на турнире UFC 303.

«Я вообще не удивился решению Конора после того, как он получил ту травму мизинца. Да, это небольшая травма, можно сказать — пустяковая, но поймите, что Конору сейчас нельзя рисковать, он должен вернуться в идеальной форме. Пока он не будет абсолютно готовым, он не выйдет на бой», — сказал Саттерер в интервью Ариэлю Хельвани на его YouTube-канале.

Напомним, Конор свой последний бой проводил в июле 2021-го, где потерпел досрочное поражение от Дастина Порье из-за серьёзного перелома ноги.