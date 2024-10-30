Экс-чемпион UFC в среднем весе, а также аналитик Майкл Биспинг перенёс очередную операцию, о чём сообщил своим фанатам на личной странице в социальной сети.

«Сегодня операция на шее, надеюсь, увенчается успехом. Прошло 18 месяцев безумной агонии. Головные боли и огромный дискомфорт. Шесть недель назад у меня была замена диска в колене, но после этого у меня так и не было никакого облегчения. Надеюсь, что хоть моя вторая фузия [в глазу] будет продолжать работать», — написал Биспинг.

Напомним, последний бой в карьере Биспинга состоялся в ноябре 2017 года, где он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Келвина Гастелума.