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Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн возглавят турнир «Бойцовского клуба» 15 ноября в Москве

Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн возглавят турнир «Бойцовского клуба» 15 ноября в Москве
Вячеслав Дацик
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15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», который возглавит бой скандально известного 44-летнего российского бойца ММА Вячеслава Дацика против американского ветерана ринга Джейсона Гаверна. Формула боя — четыре раунда по три минуты. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «РЕН-ТВ».

Напомним, Дацик свой предыдущий бой проводил в мае 2024 года с ирландцем Шоном Тёрнером и потерпел поражение раздельным решением судей.

В соглавном событии этого турнира состоится финал Гран-при между россиянином Артёмом Рофалем и популярным иранским бойцом поп-ММА Али Хейбати.

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