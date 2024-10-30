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Майкл Пейдж готов провести бой с Шарой Буллетом вместо Адесаньи

Майкл Пейдж готов провести бой с Шарой Буллетом вместо Адесаньи
Шарабутдин Магомедов
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37-летний британский полусредневес UFC Майкл Пейдж заявил о готовности провести бой против популярного российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, вместо экс-чемпиона UFC в средней весовой категории нигерийца Исраэля Адесаньи, которого россиянин вызывал на бой сразу после победы на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«На самом деле я просто забыл его имя, если честно, и это ужасно, но фамилия этого парня Магомедов — он только что дрался, нокаутировал двойным бэкфистом Петросяна, а затем вызвал моего кореша Иззи. Приятель, я сейчас в таком весе. Тебе даже не нужно долго ждать моего согласия на бой», — приводит слова Пейджа MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC 308 состоялся 26 октября в Абу-Даби, где в основном карде шоу Магомедов победил армянского бойца Армена Петросяна техническим нокаутом в первом раунде. Свой следующий бой Шарабутдин планирует провести 1 февраля на очередном крупном турнире UFC в Саудовской Аравии.

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