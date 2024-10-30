Определён список возможных соперников Даниэля Дюбуа в случае отказа Джошуа от реванша

В случае если экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа откажется от проведения реванша с действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа в феврале 2025 года, то IBF (Международная боксёрская Федерация) позволит Дюбуа провести добровольную защиту пояса против одного из топ-15 рейтинга организации. Об этом сообщает издание Тhe Sun.

Первые две позиции рейтинга сейчас вакантны, а остальные 13 кандидатов на замену Джошуа выглядят следующим образом:

1. Агит Кабайел

2. Мартин Баколе

3. Чжан Чжилэй

4. Фрэнк Санчес

5. Эфе Аджагба

6. Энтони Джошуа

7. Филип Хргович

8. Дерек Чисора

9. Отто Валлин

10. Фабио Уордли

11. Джаред Андерсон

12. Гвидо Вианелло

13. Джастис Хуни