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Кайо Борральо вызвал на бой Роберта Уиттакера

Кайо Борральо вызвал на бой Роберта Уиттакера
Роберт Уиттакер
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Перспективный бразильский средневес UFC Кайо Борральо заявил о желании провести бой против экс-чемпиона в этом весе Роберта Уиттакера.

«Это был бы отличный бой. Я огромный фанат Роберта. Он крутой боец и классный человек. Если мне удастся организовать бой с Адесаньей, то я бы с радостью подрался с Уиттакером. Я уже сказал руководству UFC, что готов также страховать титульный бой в среднем весе и выскочу в любой момент, как только он подвернётся», — приводит слова Борральо MMA Fighting.

Напомним, Кайо Борральо свой последний поединок проводил в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей Джареда Каннонье.

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