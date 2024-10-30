Дрикус дю Плесси: я бы хотел забрать у Чимаева «0» в графе поражений

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил, что свой следующий поединок хотел бы провести против непобеждённого популярного средневеса Хамзата Чимаева.

«Больше всего мне бы хотелось провести следующий бой против Хамзата Чимаева. Я бы хотел забрать у него «0» в графе поражений. Сейчас пока ещё нет никакой ясности по поводу моей защиты титула, но как фанат этого спорта и как чемпион я заявляю, что хочу драться с Чимаевым», — сказал Дрикус в своём интервью на YouTube-канале Radio Raps.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где в соглавном событии шоу победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона среднего дивизиона Роберта Уиттакера.