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Ламонт Роуч — о предстоящем бое с Джервонтой Дэвисом: это будет бой года

Ламонт Роуч — о предстоящем бое с Джервонтой Дэвисом: это будет бой года
Джервонта Дэвис
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Обладатель полновесного титула WBA Super во втором полулёгком весе американец Ламонт Роуч-младший дал комментарий по поводу предстоящего поединка против такого же чемпиона в лёгком дивизионе Джервонты Дэвиса, с которым планирует бой 14 декабря в США.

«Это будет поединок, достойный награды в номинации «Бой года», потому что я не выхожу на этот бой испуганным. Я не выхожу, чтобы лечь под него. Я не принимаю этот бой ради чека. Я выхожу туда, чтобы сделать то, что стремился осуществить всю карьеру, — побеждать топовых боксёров. С нетерпением жду момента, чтобы выложиться на максимум в этом бою и удивить фанатов своим ярким выступлением», — приводит слова Ламонта Роуча-младшего boxingnews24.

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Источник: бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча могут отложить
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