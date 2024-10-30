Ламонт Роуч — о предстоящем бое с Джервонтой Дэвисом: это будет бой года

Обладатель полновесного титула WBA Super во втором полулёгком весе американец Ламонт Роуч-младший дал комментарий по поводу предстоящего поединка против такого же чемпиона в лёгком дивизионе Джервонты Дэвиса, с которым планирует бой 14 декабря в США.

«Это будет поединок, достойный награды в номинации «Бой года», потому что я не выхожу на этот бой испуганным. Я не выхожу, чтобы лечь под него. Я не принимаю этот бой ради чека. Я выхожу туда, чтобы сделать то, что стремился осуществить всю карьеру, — побеждать топовых боксёров. С нетерпением жду момента, чтобы выложиться на максимум в этом бою и удивить фанатов своим ярким выступлением», — приводит слова Ламонта Роуча-младшего boxingnews24.