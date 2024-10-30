Амир Альбази рассказал о тяжёлом восстановлении после операции перед боем с Морено

31-летний иракский боец наилегчайшего дивизиона UFC Амир Альбази дал комментарий перед боем с мексиканским экс-чемпионом в этом весе Брэндоном Морено.

«После операции на сердце я продолжал готовиться к бою против Брэндона Морено в Мехико, а затем моя левая рука буквально остановилась. Я не мог поднять руку, не мог нанести удар, не мог ничего ею сделать, но всё равно продолжал тренироваться… После того как я сделал первое МРТ, первый врач сказал: «Тебе больше не следует драться». Я продолжал ходить к разным врачам, и когда доктора UFC узнали об этом, они хотели убрать меня из карда, и мне пришлось сразу идти на операцию. Они сказали мне, что я был в одном ударе от паралича. И вот теперь, после операции, я здесь. Это самый длинный перерыв в моей карьере, и я готов как никогда», — приводит слова Альбази MMA Junkie.

Напомним, Альбази и Морено возглавят турнир UFC Fight Night 246, который состоится 2 ноября в Эдмонтоне (Канада).