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Роуз Намаюнас: Блэнчфилд обладает сильнейшим хладнокровием

Роуз Намаюнас: Блэнчфилд обладает сильнейшим хладнокровием
Роуз Намаюнас
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Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Роуз Намаюнас прокомментировала предстоящий бой с Эрин Блэнчфилд на турнире UFC Fight Night 246, который пройдёт 2 ноября в Эдмонтоне (Канада).

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Эрин Блэнчфилд — Роуз Намаюнас
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эрин Блэнчфилд
Не началось
Роуз Намаюнас

«Уникальность её в том, что у неё есть своего рода уникальное хладнокровие. Если она каким-то образом может попасть в этот свой маленький цикл, она просто находит свою зону комфорта и чувствует себя очень уверенно, а её соперникам становится, наоборот, очень некомфортно. Но я прошла отличную подготовку и полностью изучила её, поэтому она будет удивлена, что со мной её штучки не пройдут», — сказала Намаюнас во время медиадня UFC Fight Night 246.

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