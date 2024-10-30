Роуз Намаюнас: Блэнчфилд обладает сильнейшим хладнокровием

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Роуз Намаюнас прокомментировала предстоящий бой с Эрин Блэнчфилд на турнире UFC Fight Night 246, который пройдёт 2 ноября в Эдмонтоне (Канада).

«Уникальность её в том, что у неё есть своего рода уникальное хладнокровие. Если она каким-то образом может попасть в этот свой маленький цикл, она просто находит свою зону комфорта и чувствует себя очень уверенно, а её соперникам становится, наоборот, очень некомфортно. Но я прошла отличную подготовку и полностью изучила её, поэтому она будет удивлена, что со мной её штучки не пройдут», — сказала Намаюнас во время медиадня UFC Fight Night 246.