Ринат Фахретдинов оценил перспективы Ярослава Амосова в UFC

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), оценил перспективы украинского экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Ярослава Амосова в UFC.

«У него борьба не силовая, он пластичный. У нас в зале есть Самандар Муродов, вот он такой же, у него борьба не силовая, и ты не поймёшь, откуда он лезет тебе в ноги. Ярик такой же. Удивлён, что он проиграл последний бой. Он будет чемпионом UFC. Поверьте», — приводит слова Фахретдинова «Вестник ММА».

Напомним, Фахретдинов свой последний бой проводил 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), где он победил единогласным решением судей бразильца Карлоса Леала Миранду.