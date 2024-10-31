Диего Лопес готов провести бой с Александром Волкановски в Сиднее

Третий номер рейтинга UFC в полулёгком дивизионе Диего Лопес заявил, что готов провести бой с экс-чемпионом UFC в этом дивизионе Александром Волкановски.

«Я готов подраться с Александром Волкановски в Сиднее. Илия хочет отдохнуть от боёв и затем провести поединок в Испании. Так давайте дадим ему перерыв, а мы с Алексом сразимся за «временный» пояс. Я не заинтересован в схватке с кем-либо, кроме Волкановски», — приводит слова Лопеса MMA Junkie.

Напомним, Волкановски свой последний бой проводил в феврале 2024 года, где он потерпел поражение нокаутом во втором раунде от действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.