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Малик Скотт сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри

Малик Скотт сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри
Александр Усик — Тайсон Фьюри
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Американский супертяжеловес Малик Скотт, который после завершения карьеры в 2016 году стал тренером профессиональных боксёров, дал свой прогноз на всеми ожидаемый реванш между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком.

«Я говорил, что Усик победит Фьюри досрочно в первом бою. Тут всё делают стили. Усик — мелкий супертяж, которому комфортно драться с большими парнями. Усик делал упор на работу ног, многочисленные атаки, постоянное давление. Удар, которым Усик потряс Фьюри, был слепым, Фьюри его не видел, и я думаю, что в реванше Усик теперь одержит победу нокаутом», — сказал Скотт в своём интервью на YouTube-канале Seconds Out.

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