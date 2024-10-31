Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Компания Universum Box Promotions подписала контракт с телеканалом DAZN

Компания Universum Box Promotions подписала контракт с телеканалом DAZN
Комментарии

Известная немецкая промоутерская компания Universum Box Promotions подписала долгосрочный контракт с популярным телеканалом DAZN, и теперь начиная с 14 декабря в Германии будут на системе проходить вечера профессионального бокса в прямом эфире одного из самых влиятельных телеканалов в мире профессионального бокса. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Первый вечер бокса запланирован на 12 декабря в Гамбурге. Главным событием шоу станет бой в супертяжёлом весе между немцем с кубинскими корнями Хосе Лардуэтом и французом азербайджанского происхождения (родился в Москве) Мурадом Алиевым.

Стоит отметить, что этот вечер бокса пройдёт в рамках ежегодной конвенции WBC (Всемирного боксёрского Совета), который пройдёт в Германии.

Материалы по теме
Видео
Теренс Кроуфорд дал мастер-класс внуку Мохаммеда Али
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android