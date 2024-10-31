Компания Universum Box Promotions подписала контракт с телеканалом DAZN

Известная немецкая промоутерская компания Universum Box Promotions подписала долгосрочный контракт с популярным телеканалом DAZN, и теперь начиная с 14 декабря в Германии будут на системе проходить вечера профессионального бокса в прямом эфире одного из самых влиятельных телеканалов в мире профессионального бокса. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Первый вечер бокса запланирован на 12 декабря в Гамбурге. Главным событием шоу станет бой в супертяжёлом весе между немцем с кубинскими корнями Хосе Лардуэтом и французом азербайджанского происхождения (родился в Москве) Мурадом Алиевым.

Стоит отметить, что этот вечер бокса пройдёт в рамках ежегодной конвенции WBC (Всемирного боксёрского Совета), который пройдёт в Германии.