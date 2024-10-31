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«Хочу драться с лучшим бойцом. И это на 100% Хамзат». Дю Плесси — о бое с Чимаевым

«Хочу драться с лучшим бойцом. И это на 100% Хамзат». Дю Плесси — о бое с Чимаевым
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Чемпион UFC в среднем весе Дриксус дю Плесси заявил, что хотел бы встретиться с топовым непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым вместо реванша с американцем Шоном Стриклендом.

«Разговоры [шли] в основном о том, что я буду драться со Стриклендом. Я согласился, потому что казалось, что это идеальный бой для фанатов. Но если вы посмотрите на то, чего хотят они прямо сейчас, то поймёте, что это точно не бой со Стриклендом.

Если вы спросите, чего хочу, я отвечу, что хочу драться с лучшим бойцом. И это на 100% Хамзат», — приводит слова дю Плесси ESPN.

Напомним, Хамзат Чимаев задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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