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Стало известно, что Токов и Шлеменко получили контракты на бой

Стало известно, что Токов и Шлеменко получили контракты на бой
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Бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова находится на финальной стадии разработки. Поединок должен стать главным событием номерного турнира RCC 21, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава лиги RCC Николай Клименко.

«Мы выслали контракты обоим бойцам. В ближайшее время утрясём все формальности и можно будет говорить о том, что реванш состоится. Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года – идеальное время и место», — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

Напомним, на турнире Bellator 208 в Нью-Йорке Токов одержал победу над Шлеменко единогласным решением судей.

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