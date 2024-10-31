Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это было чёртово ограбление». Джамал Хилл жёстко раскритиковал победу Фахретдинова

«Это было чёртово ограбление». Джамал Хилл жёстко раскритиковал победу Фахретдинова
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал победу российского полусредневеса Рината Фахретдинова в поединке с бразильцем Карлосом Мирандой, состоявшемся на UFC 308.

«Это было чёртово ограбление при свете дня. Я видел не так уж и много [судейских] решений, которые были бы настолько плохи. Этому парню надрали задницу.

Большую часть боя его разбирали на части, у него заплыл глаз. На лице другого парня ничего не было. Сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько плохое ограбление это было. У одного судьи хватило духу отдать ему все раунды. Невероятно», — сказал Хилл в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хамзин высказался о победе Фахретдинова на UFC 308
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android