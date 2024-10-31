«Это было чёртово ограбление». Джамал Хилл жёстко раскритиковал победу Фахретдинова

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал победу российского полусредневеса Рината Фахретдинова в поединке с бразильцем Карлосом Мирандой, состоявшемся на UFC 308.

«Это было чёртово ограбление при свете дня. Я видел не так уж и много [судейских] решений, которые были бы настолько плохи. Этому парню надрали задницу.

Большую часть боя его разбирали на части, у него заплыл глаз. На лице другого парня ничего не было. Сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько плохое ограбление это было. У одного судьи хватило духу отдать ему все раунды. Невероятно», — сказал Хилл в видео на своём YouTube-канале.