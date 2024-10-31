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«Так нельзя делать». Дю Плесси назвал ошибку Уиттакера в бою с Чимаевым

«Так нельзя делать». Дю Плесси назвал ошибку Уиттакера в бою с Чимаевым
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал результат претендентского поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Уиттакер должен был выжить в первые раунды, а затем сделать то, что умеет. И это предполагает не одну лишь защиту. Хамзат проделал невероятную работу, связав его и навязав свои сильные стороны. Нельзя лишь защищаться против агрессивного парня.

Хамзат великолепен в первом раунде, хорош во втором, но затем он начинает сбавлять. Было бы интересно увидеть, как он будет вести себя в третьем, четвёртом и пятом раундах. Но он сделал свою работу, уважение», — сказал дю Плесси в интервью ESPN.

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