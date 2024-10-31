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Инсайдер: бой Алекса Волкановски и Диего Лопеса находится в разработке

Инсайдер: бой Алекса Волкановски и Диего Лопеса находится в разработке
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Поединок в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом может состояться на турнире UFC 312, который пройдёт 9 февраля в Сиднее (Австралия), сообщает инсайдер Рубен Картер в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC 298, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде грузину Илии Топурии, лишившись чемпионского титула.

Лопес на UFC 306 в сентябре победил единогласным решением экс-претендента американца Брайана Ортегу.

Ранее тренер Махачева оценил шансы Волкановски в реванше с Топурией.

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