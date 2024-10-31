Леннокс Льюис оценил выступление Дюбуа в поединке с Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал победу Даниэля Дюбуа в чемпионском бою с Энтони Джошуа, состоявшемся 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Невероятное выступление от Даниэля Дюбуа. Он вышел на ринг как чемпион и готовым к работе. И он попал невероятным правым прямым, послав Джошуа в нокдаун. Я был удивлён, что Джошуа поднялся. Отличный бой.

Дюбуа работает. Поражения стали хорошим опытом для него. Он научился на них. И собрал всё воедино в бою с Энтони Джошуа, это была ночь, когда он убил короля», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing News.