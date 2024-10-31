Дю Плесси — о бое с Чимаевым: всё сведётся к тому, кто сдастся, а кто будет готов умереть

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о потенциальном бое с Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат – сильный парень, но, когда речь заходит о физической силе, я не ощущаю сомнений. Он никогда не сталкивался с мощью, сопоставимой с моей. Ему нравится сражаться, и я отвечу на это взаимностью, если мы подерёмся.

Он всегда полагается на силу, и это причина, почему он устаёт. Но в конце концов всё сводится к тому, кто будет готов сдаться, а кто — умереть. И я задавался этим вопросом уже много раз», — сказал дю Плесси в интервью ESPN.

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