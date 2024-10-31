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Леннокс Льюис: если Фьюри не внесёт коррективы, то опять проиграет Усику

Леннокс Льюис: если Фьюри не внесёт коррективы, то опять проиграет Усику
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о предстоящем титульном реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фьюри нужно внести коррективы. Если он этого не сделает, то снова проиграет. Вот почему он должен что-то изменить. Очевидно, он должен выйти на ринг с соответствующим настроем и быть способным выбрасывать больше ударов. Думаю, что мы увидим другого Тайсона. Он и сам всё понимает», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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