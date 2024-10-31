Стерлинг готовится к поединку с Евлоевым на UFC 310

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг продолжает подготовку к поединку с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Готовлюсь шокировать мир!» — написал Стерлинг, прикрепив фото с тренировки.

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Стерлинг успешно дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив судейским решением соотечественника Келвина Каттара.

Евлоев на UFC 297 в январе одолел единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

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