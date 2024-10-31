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Менеджер Петра Яна: Фигейреду нужно побеждать досрочно

Менеджер Петра Яна: Фигейреду нужно побеждать досрочно
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Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, высказался о предстоящем поединке россиянина с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай).

«Очень важно выигрывать этот бой, причём не просто выигрывать, а выигрывать ярко, желательно досрочно, и делать громкую заявку, напомнить о себе», — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонг Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.

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