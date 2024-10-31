Усман Нурмагомедов отреагировал на выход Садулаева в финал ЧМ по вольной борьбе

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал выход соотечественника Абдулрашида Садулаева в финал чемпионата мира по вольной борьбе.

«Вот что такое характер и умение идти до конца», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, в полуфинальной схватке в весовой категории до 92 кг Садулаев победил со счётом 5:3 иранца Камрана Гасемпура. Отметим, что ранее россиянин выступал в дивизионе до 97 кг.

В случае победы Садулаев станет шестикратным чемпионом мира, ранее он выигрывал мировые первенства в Ташкенте (2014), Лас-Вегасе (2015), Будапеште (2018), Нур-Султане (2019) и Осло (2021).