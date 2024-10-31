Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов отреагировал на выход Садулаева в финал ЧМ по вольной борьбе

Усман Нурмагомедов отреагировал на выход Садулаева в финал ЧМ по вольной борьбе
Комментарии

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал выход соотечественника Абдулрашида Садулаева в финал чемпионата мира по вольной борьбе.

«Вот что такое характер и умение идти до конца», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, в полуфинальной схватке в весовой категории до 92 кг Садулаев победил со счётом 5:3 иранца Камрана Гасемпура. Отметим, что ранее россиянин выступал в дивизионе до 97 кг.

В случае победы Садулаев станет шестикратным чемпионом мира, ранее он выигрывал мировые первенства в Ташкенте (2014), Лас-Вегасе (2015), Будапеште (2018), Нур-Султане (2019) и Осло (2021).

Материалы по теме
Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android