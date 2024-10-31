Чейл Соннен заявил, что Стрикленд обгонит Чимаева в титульной гонке

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Чейл Соннен считает, что непобеждённый средневес Хамзат Чимаев не станет следующим претендентом на титул и пропустит вперёд Шона Стрикленда.

«Следующий бой Чимаева будет за чемпионский пояс. Однако это произойдёт не тогда, когда титул будет разыгран в следующий раз», – сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Стрикленд на UFC 300 в апреле одолел раздельным решением экс-претендента на титул бразильцу Пауло Косту.