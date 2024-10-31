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Бахрам Муртазалиев высказался о реванше с Тимом Цзю

Бахрам Муртазалиев высказался о реванше с Тимом Цзю
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о потенциальном реванше с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю.

Напомним, поединок Муртазалиева и Цзю состоялся 19 октября в Орландо (США) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.

«Сейчас? Какой смысл? Если предложение поступит, мы посмотрим. Я не принимаю решения сам. У меня есть тренер и менеджеры, которым я доверяю на 100%. Моё условие только одно — я не беру бои на коротком уведомлении. Мне нужна подготовка — не выхожу ради чека», — приводит слова Муртазалиева издание MMA.Metaratings.ru.

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