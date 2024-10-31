Инсайдер: Белал Мухаммад снялся с боя против Шавката Рахмонова

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад снялся с поединка против казахстанца Шавката Рахмонова, запланированного на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Эл Зуллиньо. В настоящий момент UFC ищет замену.

«Белал Мухаммад снялся со своего чемпионского боя против Шавката Рахмонова, который должен был состояться 7 декабря на UFC 310, сообщают источники», — написал Зуллиньо в социальной сети X (ранее Twitter).

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец выступает в UFC с 2016 года. В июле на UFC 304 Мухаммад завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса.