Муртазалиев прокомментировал новость о травме перед боем с Цзю

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал новость, что он вышел на поединок с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю с переломом руки.

«Это было в понедельник на последней неделе спаррингов за 12-13 дней до боя. Костяшка мизинца ушла вовнутрь. Сейчас костяшки нет. По приезде домой надо заняться рукой. Пока времени на это нет.

Я не думал о руке. Опухоль спала к бою. Ничего критического или невыносимой боли. Бить особо сильно не мог. Травма мизинца не так страшна, как указательного или среднего пальца. Нормально», — приводит слова Муртазалиева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Муртазалиева и Цзю состоялся 19 октября в Орландо (США) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.