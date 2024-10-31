«К чёрту вас!» Фьюри раскритиковал рейтинг IBF, чей пояс он «смыл» в унитаз в 2015 году

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри раскритиковал Международную боксёрскую федерацию (IBF) за решение не включать его в топ-15 рейтинга.

«Я разочарован, поскольку заплатил IBF сотни тысяч долларов за последний бой. Хорошо, парень выиграл с разницей в один раунд, молодец. Но почему меня нет в топ-15?

Я не думаю, что бой с Усиком состоялся бы, если бы он не был за звание абсолютного чемпиона. Если бы я сказал, что не хочу этот титул, поединок не был бы таким большим. Я всегда знал, что они сделают что-то, когда у них будет шанс. Так они и сделали. К чёрту вас!» — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, в 2015 году Фьюри демонстративно отреагировал на решение IBF назначить ему обязательную защиту против украинца Вячеслава Глазкова и положил титульный пояс организации в унитаз.