«Историю пропускал». Шара Буллет ответил на слова Двалишвили о Дагестане и России

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов ответил на слова чемпиона организации грузина Мераба Двалишвили, ранее заявившего, что «Дагестан и Россия — это не одно и то же».

«В школу, наверное, на историю, на географию мало ходили. Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал. Если знали историю, то знали, что от Дагестана грузин спасла Россия. Россия их защищала. Можно сказать, что защитила. Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана.

Мы полвека воевали с Россией, отвоевались, и сейчас нам комфортно с русскими, с россиянами. Поднимают национальную тему, внешние враги хотят разделить Россию на части, отделить русских от других. Началось русофобство, сложное время сейчас для русских, поэтому мы должны быть в России как один кулак и жёстко им отвечать», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».