В команде Волкановски не подтвердили организацию боя с Диего Лопесом

Эш Белькастро, менеджер бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски, не подтвердил слух об организации поединка с бразильцем Диего Лопесом.

«Поговорил с Эшем Белькастро, менеджером Волкановски. Они не вели переговоров с UFC о бое с Диего Лопесом в Сиднее. Это возможно, но пока ничего не находится в разработке. Если Волкановски и будет драться в Сиднее, то за титул», — написал в социальной сети X (ранее Twitter) инсайдер Брэндан Брэдфорд.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC 298, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде грузину Илии Топурии, лишившись чемпионского титула.

Лопес на UFC 306 в сентябре победил единогласным решением экс-претендента американца Брайана Ортегу.