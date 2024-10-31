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32 европейские страны поддержали IBA. Ещё 11 стран не отправили делегатов

32 европейские страны поддержали IBA. Ещё 11 стран не отправили делегатов
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32 страны Европы поддержали стратегию развития Международной ассоциации бокса (IBA). Соответствующее решение было принято на конгрессе Европейской конфедерации бокса (EUBC), который состоялся в Будве (Черногория), сообщает пресс-служба IBA.

В ходе конгресса были зачитаны доклады комитета по этике, финансовый отчёт, продемонстрирована презентация стратегии развития IBA.

«В нашу организацию входят 43 страны, которые сейчас являются легальными членами-участниками. Из них на конгрессе присутствовали делегаты из 32 стран. Главный итог конгресса в том, что все страны в едином ключе проголосовали за поддержку стратегии Международной ассоциации бокса (IBA) и развития бокса во всём мире. Хочется отметить, что вся Европа единогласно поддержала все поднятые на конгрессе вопросы», — прокомментировал событие генеральный секретарь EUBC Кирилл Щекутьев.

Делегатом от Российской Федерации присутствовала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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