32 европейские страны поддержали IBA. Ещё 11 стран не отправили делегатов

32 страны Европы поддержали стратегию развития Международной ассоциации бокса (IBA). Соответствующее решение было принято на конгрессе Европейской конфедерации бокса (EUBC), который состоялся в Будве (Черногория), сообщает пресс-служба IBA.

В ходе конгресса были зачитаны доклады комитета по этике, финансовый отчёт, продемонстрирована презентация стратегии развития IBA.

«В нашу организацию входят 43 страны, которые сейчас являются легальными членами-участниками. Из них на конгрессе присутствовали делегаты из 32 стран. Главный итог конгресса в том, что все страны в едином ключе проголосовали за поддержку стратегии Международной ассоциации бокса (IBA) и развития бокса во всём мире. Хочется отметить, что вся Европа единогласно поддержала все поднятые на конгрессе вопросы», — прокомментировал событие генеральный секретарь EUBC Кирилл Щекутьев.

Делегатом от Российской Федерации присутствовала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.