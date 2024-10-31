Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Сергей Павлович показал актуальную физическую форму
Комментарии

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Россиянин продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, недавно издание MMA Mania сообщало, что Павлович примет участие в турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперником Сергея, по сведениям источника, должен стать девятый номер рейтинга суринамец Жаирзиньо Розенстрайк. Отметим, что официального анонса поединка со стороны UFC на данный момент не было.

Материалы по теме
Бой за место в топ-5. Чем опасен для Павловича новый соперник
Бой за место в топ-5. Чем опасен для Павловича новый соперник

Сергей Павлович готовится к следующему бою в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android