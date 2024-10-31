Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Россиянин продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, недавно издание MMA Mania сообщало, что Павлович примет участие в турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперником Сергея, по сведениям источника, должен стать девятый номер рейтинга суринамец Жаирзиньо Розенстрайк. Отметим, что официального анонса поединка со стороны UFC на данный момент не было.

Сергей Павлович готовится к следующему бою в UFC: