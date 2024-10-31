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Ринат Фахретдинов: кто вообще сказал, что что-то было плохо с весогонкой?

Ринат Фахретдинов: кто вообще сказал, что что-то было плохо с весогонкой?
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Известный российский боец UFC Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о якобы возникших у него проблемах с весогонкой. В последнем поединке, который проходил на UFC 308, Фахретдинов встречался с бразильцем Карлосом Леалом Мирандой и победил его единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

«А кто вообще сказал, что что-то было плохо с весогонкой? Ну, если кто-то пишет, что это невероятно для него, то это так именно для него. Для меня всё было хорошо. Всё было прекрасно, как обычно», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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