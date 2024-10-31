Камару Усман оценил шансы Чимаева финишировать чемпиона UFC дю Плесси

Бывший чемпион UFC Камару Усман поделился мнением о потенциальном поединке между чеченцем Хамзатом Чимаевым и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который сейчас обладает чемпионским поясом UFC в среднем весе (до 84 кг).

«Уверен на сто процентов, что он сможет повалить Дрикуса. Он сможет уложить его, но я не уверен, сможет ли он его финишировать. Ведь Дрикус очень и очень силён. Есть причина, по которой Дрикус – чемпион. Он очень крепкий боец. Сможет ли Хамзат повалить его? Да. Сможет ли он его удерживать? Да, возможно, весь первый раунд. Но сможет ли он финишировать? Я не знаю», — сказал Усман на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Чимаев станцевал лезгинку после победы над Уиттакером: