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«Страшно мне не было». Фахретдинов — о бое с Леалом Мирандой на UFC 308

«Страшно мне не было». Фахретдинов — о бое с Леалом Мирандой на UFC 308
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Известный российский боец UFC Ринат Фахретдинов дал комментарий по поводу своего недавнего поединка с представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой. Спортсмены встречались на UFC 308. Ринат победил соперника единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

«Страшно сидеть перед компьютером и писать плохие комментарии. Это реально тяжело — жить такой жизнью. А ребята, которые выходят в клетку, — ничего не боятся. Не было тревожно. Просто между первым и вторым раундом я спросил у секундантов, кто забрал стартовую трёхминутку. Не сомневался, что взял остальные. Страшно мне не было», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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