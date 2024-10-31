Мухаммад подтвердил снятие с боя с Рахмоновым, показав фото из больницы

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад показал фото из больницы, где он находится с инфекционным заражением пальца на ноге. Спортсмен заявил, что в течение следующих шести недель ему будут противопоказаны нагрузки. Таким образом, его бой с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым, который должен был пройти 8 декабря на турнире UFC 310, будет отменён.

«Мне жаль всех, кто хотел посмотреть бой. Скоро я вернусь сильнее», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Белала Мухаммада

Фото: Из личного архива Белала Мухаммада

Мухаммаду 36 лет. Американец выступает в UFC с 2016 года. В июле на UFC 304 Мухаммад завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса.

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