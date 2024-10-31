«Попытки утопить наш спорт». Курбанов — про дисквалификацию Поветкина

Российский боксёр RCC Магомед Курбанов дал комментарий по поводу временного отстранения своего соотечественника бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Поветкина. Ранее сообщалось, что нарушение было зафиксировано в октябре 2014 года.

«Ничего удивительного не вижу. Продолжаются попытки утопить российский спорт, но для нас Дрозд и Поветкин остаются чемпионами. А то, что там когда-то, где-то….» — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поветкин уже завершил карьеру. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, россиянин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина в профессиональном боксе 36 побед (23 – нокаутом), три поражения и одна ничья.

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