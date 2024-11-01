Фахретдинов рассказал, когда хочет провести следующий бой в UFC

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в промоушене UFC, рассказал, когда хотел бы провести следующий поединок.

«В середине февраля, до Рамадана. Но в Саудовской Аравии драться не хочу», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 308, Фахретдинов встречался с представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой и победил его единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). В общей сложности на счету Рината в ММА 23 победы, а также одно поражение и одна ничья.

Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски: