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Ринат Фахретдинов: если бойцы из топ-15 будут так же бегать, то готов биться с любым

Ринат Фахретдинов: если бойцы из топ-15 будут так же бегать, то готов биться с любым
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе UFC, признался, что будет готов драться с любым соперником, которого ему назначит промоушен.

«Вообще без разницы. Если бойцы из топ-15 будут так же бегать, то готов биться с любым. Я хочу драться, зарабатывать. Не буду сидеть, ныть и ждать. Кого дадут, с тем и буду драться. Интересны те, кто выше меня в рейтинге. Мне дают парней не из рейтинга, но очень крепких бойцов», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Фахретдинова в ММА 23 победы, а также одно поражение и одна ничья.

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