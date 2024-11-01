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Фахретдинов: вы видели, как мне искали соперника на UFC 308. Никто не хочет драться

Фахретдинов: вы видели, как мне искали соперника на UFC 308. Никто не хочет драться
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался по поводу потенциальных проблем с поиском соперника.

«Многие бойцы сразу бросаются после победы к Дане Уайту и что-то требуют. С одной стороны, хочется сделать именно так. С другой, вы же видели, как мне искали соперника. Никто не хочет драться. Кого найдут, с тем и буду биться. Лишние деньги не помешают. Если в феврале не подраться, дальше будет Рамадан. А это будет уже слишком долгий перерыв», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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