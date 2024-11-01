«Это не просто тревожно, это ужасно». Фахретдинов — об ожидании соперника перед UFC 308

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о недавнем выступлении на турнире UFC 308. Изначально соперником россиянина должен был быть Нурсултон Рузибоев. Однако в итоге вместо узбека оппонентом Рината стал бразилец Карлос Леал Миранда, которого он одолел судейским решением.

«Это не просто тревожно, это ужасно. Ты готовишься, гоняешь вес, а вообще непонятно, будет ли бой. Ты готовишься под одного соперника, а дают другого. Когда дали бойца другого формата, это было тяжело. Но ещё тяжелее было находиться в неведении. Мне 33 года. Мне хочется подготовиться и подраться. Я потратил много денег, привёз спарринг-партнёров, команду. Было очень страшно», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски: