Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян показал, как проводит подготовку к следующему поединку в UFC. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях. 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 Пётр сразится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Пётр Ян показал тренировку перед боем с Дейвисоном Фигейреду:

Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире UFC 299 в марте этого года, Ян единогласным решением одолел китайца Сонг Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.