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Рахмонов обратился к Мухаммаду, который снялся с их боя на UFC 310

Рахмонов обратился к Мухаммаду, который снялся с их боя на UFC 310
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (Казахстан) отреагировал на снятие с их боя действующего чемпиона промоушена Белала Мухаммада. Ранее Белал сообщил, что находится больнице с инфекционным заражением пальца на ноге.

«Желаю Белалу скорейшего выздоровления. Встретимся, когда будешь готов на 100%. А пока я готов сразиться с любым претендентом на временный титул на турнире UFC 310», — написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

Мухаммад завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса. На счету Белала 24 победы при трёх поражениях. В активе Рахмонова 18 побед в 18 боях.

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