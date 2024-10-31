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UFC намерен организовать бой Анкалаева и Перейры на коротком уведомлении — MMA Mania

UFC намерен организовать бой Анкалаева и Перейры на коротком уведомлении — MMA Mania
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Промоушен UFC связался с бразильцем Алексом Перейрой, предложив ему провести поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 310 в ночь с 7 на 8 декабря мск. Об этом информирует MMA Mania со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что Белал Мухаммад будет вынужден сняться с поединка с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310, так как лёг в больницу с инфекционным заражением пальца на ноге. Их поединок должен был стать главным событием этого турнира. По сведениям источника, в UFC полагают, что найти замену Мухаммаду на удастся, поэтому кард хотят пополнить боем Анкалаева и Перейры.

Перейра является чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Анкалаев занимает первую позицию в этом дивизионе.

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