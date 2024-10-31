Алекс Перейра разместил показательный смайл на фоне слухов об участии в UFC 310

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра отреагировал на слухи о поиски промоушеном UFC замены для участия в турнире в ночь с 7 на 8 декабря мск (UFC 310). Под одним из соответствующих сообщений в социальных сетях Алекс разместил смайл в виде телефона, дав понять, что готов выступить и ожидает звонка.

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Напомним, ранее стало известно, что Белал Мухаммад будет вынужден сняться с боя с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310, так как лёг в больницу с инфекционным заражением пальца на ноге. Их поединок должен был стать главным событием этого турнира. Сообщалось, что в UFC полагают, будто найти замену Мухаммаду на удастся, поэтому кард хотят пополнить боем россиянина Магомедова Анкалаева и Перейры.

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