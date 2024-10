Инсайдер передал реакцию команды Перейры на слух о возможном бое с Анкалаевым на UFC 310

Представители команды Алекса Перейры опровергли слухи о потенциальном поединке бразильца на турнире UFC 310. Об этом информирует Sports Illustrated со ссылкой на выступление авторитетного инсайдера Ариэля Хельвани в шоу The Boys in the back.

Ранее издание MMA Mania сообщало, что UFC предлагал Перейре провести бой с россиянином Магомедом Анкалаевым на UFC 310. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 7 на 8 декабря мск. Промоушен якобы связался с бразильцем на фоне отмены главного боя UFC 310, в котором должны были встретиться Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов. Мухаммад был вынужден сняться с поединка из-за инфекционного заражения пальца на ноге.

