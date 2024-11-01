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Чендлер ответил, кто победит в бою Махачева и Царукяна

Чендлер ответил, кто победит в бою Махачева и Царукяна
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Майкл Чендлер предположил, как закончится потенциальный поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, занимающим первую позицию в дивизионе.

«Ислам и Арман должны сразиться друг с другом. Надеюсь, уже в январе. Посмотрим, сколько времени понадобится победителю на восстановление, чтобы защитить титул в бою со мной. Полагаю, это будет всё-таки Ислам», — приводит слова Чендлера Newsweek.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 26 побед при одном поражении. В активе Царукяна 22 победы в ММА при трёх поражениях.

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