Чендлер ответил, кто победит в бою Махачева и Царукяна

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Майкл Чендлер предположил, как закончится потенциальный поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, занимающим первую позицию в дивизионе.
«Ислам и Арман должны сразиться друг с другом. Надеюсь, уже в январе. Посмотрим, сколько времени понадобится победителю на восстановление, чтобы защитить титул в бою со мной. Полагаю, это будет всё-таки Ислам», — приводит слова Чендлера Newsweek.
В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 26 побед при одном поражении. В активе Царукяна 22 победы в ММА при трёх поражениях.
Махачев провёл борцовскую схватку с Усманом Нурмагомедовым: